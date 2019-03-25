Половина граждан России готова к электронным выборам

Количество граждан России, которые готовы голосовать удаленно с помощью интернета увеличилось. По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, за год этот показатель вырос на 13%.

На сегодняшний день, голосовать удаленно готовы 48% российских избирателей. Отмечается, что в эту категорию попали граждане с высшим образованием, а также активные пользователи интернета и молодежь.

Вторая половина по-прежнему не готова отдать свой голос «не выходя из дома». Большинство противников такого формата голосования оказались граждане старше 60 лет со средним образованием, а также те, кто не использует интернет.

Самыми популярными причинами отказа от онлайн-голосования оказались мошенничество (75%), ненадежность подобной системы (25%), а также сохранение тайности голосования (17%).

Ранее председатель комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Севастьянова рассказала в эфире НСН, кому окажутся полезными цифровые выборы.