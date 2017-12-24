Полонский выдвинут в президенты России

Бизнесмен Сергей Полонский официально выдвинут в президенты России от инициативной группы, куда вошли 520 человек. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Крылатское».

В своем обращении к собравшимся бизнесмен-самовыдвиженец кратко изложил свою программу. В частности, он отметил, что сегодня в стране отсутствует развитие, потому что политики не способны дать нужный импульс. Сделать это могут бизнесмены и предприниматели, которые прагматичны и не заинтересованы в конфликтах.

Первым пунктом программы Полонского будет требование к банкам снизить кредиты для бизнеса. Вообще, бизнесмен намерен рассматривать Россию как «большой девелоперских проект», пишет ТАСС.