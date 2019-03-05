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Полный хаос. Чемпионка поставила диагноз российскому биатлону

5 Марта 2019 в 20:18
Полный хаос. Чемпионка поставила диагноз российскому биатлону

Чемпионка Олимпиады по лыжам и биатлону Анфиса Резцова охарактеризовала как «полный хаос» положение дел в отечественном биатлоне. Такую оценку она дала в преддверии чемпионата мира по этому виду спорта, который стартует 7 марта в шведском Эстерсунде.

Как отмечает «Свободная пресса», Резцова считает, что российским спортсменам медали почти не светят - в лучшем случае что-то получится в мужской эстафете. Что касается россиянок, то они, по мнению прославленной чемпионки, вряд ли могут рассчитывать даже на одну медаль.

При этом Анфиса Резцова сетует на то, что тренеры даже не собираются внятно объяснять провалы сборной. По словам чемпионки, наставники команды сами не в курсе, кто из биатлонистов на что готов.

Кроме того, непрозрачно организован отбор в сборную, куда не приглашают молодых спортсменов, показывающих хорошие результаты, подчёркивает Резцова. В результате, по её словам, перспективная молодёжь из-за такого отношения переходят выступать за другие страны.

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