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«Полная синька». Киркоров о «причастности» Галкина к покушению на него

13 Марта 2019 в 16:12
«Полная синька». Киркоров о «причастности» Галкина к покушению на него

Филипп Киркоров прокомментировал информацию о том, что один из обвиняемых в подготовке теракта во время его концерта в Махачкале, назвал Максима Галкина «заказчиком» убийства. Как отметил Народный артист России в своём Instagram, приходится опровергать очередную ложь, которая касается его близких друзей - Максима и Аллы, передает RT.

В связи с этим Киркоров напомнил, что сегодня исполняется ровно год со дня выхода в свет его хита «Цвет настроения синий»

«Именно под полной «синькой» можно придумать и поверить в подобный бред!!! Единственно , что меня радует сегодня -это мои подписчики - сегодня ВАС СТАЛО 3 МИЛЛИОНА!! Спасибо Вам! И Спасибо что со мной! Вы- моя защита и мои друзья!», - поблагодарил поклонников певец.

Ранее стало известно, что один из четырёх обвиняемых по делу о несостоявшемся взрыве во время выступления Кирковрова в столице Дагестана в мае 2017 года попросил следствие допросить Галкина и его супругу Аллу Пугачёву относительно причастности к организации подготовки «нападения» на певца.

Сами следователи считают всё это выдумкой, придуманной обвиняемым для затягивания дела. Как отмечает Утро.ру, на эту историю оперативно отреагировал сам «заподозренный» Максим Галкин. В привычной ему ироничной манере он объяснил всё это «весенним обострением в полной силе».

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