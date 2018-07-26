Полковник СК Ламонов приговорен к пяти годам колонии

Заместитель руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета Российской Федерации Александр Ламонов приговорён к пяти годам лишения свободы по делу о получении взятки. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Такое решение вынес Московский городской суд, сообщают «Известия» . Он также будет обязан заплатить штраф в 32 миллиона рублей. Кроме того, Ламонова лишили звания полковника юстиции.

Ламонов проходил обвиняемым по делу о получении взятки от одного из лидеров преступного сообщества Захария Калашого, известного также как Шакро Молодой. Вместе с Ламоновым обвинение было предъявлено руководителю управления собственной безопасности Следственного комитета Михаилу Максименко и заместителю главы московского главка СКР Денису Никандрову. В апреле 2018 года Максименко был приговорен к 13 годам лишения свободы и к штрафу в 165 миллионов рублей.