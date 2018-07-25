Полковник Росгвардии задержан за взятку в Самаре

Руководитель центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Самарской области задержан при получении взятки. Полковник полиции Д. Сазонов схвачен за руку с поличным, сообщил ТАСС советник главы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн. Он уточнил, что спецоперацию провели совместно сотрудники ФСБ и Росгвардии.

Другие подробности задержания не раскрываются до официального объявления следствия. По некоторым данным, полковник Сазонов получил сто тысяч рублей от частного охранного предприятия.