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Полки с молоком могут опустеть

21 Февраля 2019 в 13:20
Полки с молоком могут опустеть

Крупные российские ритейлеры заявили о возможных перебоях в поставках молочных и кисломолочных продуктов. Ассоциации компаний розничной торговли обратились с таким обращением в Министерство экономического развития РФ, пишут «Известия».

Причиной перебоев, по уверению представителей торговых сетей, станет приказ Минсельхоза, который начнет действовать с 1 июля. Он обязывает оформлять ветеринарные сопроводительные документы на пакетированные молочные продукты. Мера позволит внести товары в единую систему «Меркурий», отследить путь их производства и таким образом избавить рынок от фальсификата, отмечает RT.

С 2018 года такие сведения уже предоставляют производители сырья, передает Ura.ru.

Исполнительный директор Российского союза предприятий молочной отрасли (Молочный союз России) Людмила Маницкая в эфире НСН уверила россиян, что никаких перебоев с поставками быть не может, а предупреждение в письме — ложное.

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