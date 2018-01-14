Политолог: За «письмом Порошенко в ФСБ» может стоять Саакашвили

Документы от имени Петра Порошенко, в которых он якобы обращался в ФСБ, скорее всего являются фальшивкой, к которой приложил руку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Такое мнение высказал в беседе с журналистами политолог Александр Асафов.

«Дело в том, что господин Саакашвили из Грузии. Он выступает с яркой критикой Порошенко и, в принципе, думаю, готов занять его место. Хотя это несбыточная мечта, но его американские кураторы ему именно так объяснили, что это возможно, что это является конечной целью. Кроме того, Грузия в сознании граждан Украины, которые так или иначе занимаются политикой, является страной дружественной…То есть это для придания документам правдивости», — сказал политолог, слова которого приводит RT.

Говоря о «правдивости» опубликованных документов, Асафов отметил, что Киев будет называть фейком даже то, что им не является. При этом политолог согласился, что попавшие в прессу материалы по всем признакам «сделаны в настоящее время».

Ранее грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал заявление Порошенко, датированное 03 февраля 2007 года, в котором он обещает не совершать антироссийских действий и соблюдать действующее законодательство. В Администрации Порошенко письмо назвали фейком.