Политолог: Вашингтон нацелен на подрыв российской государственнотси

Публикация «кремлевского списка», это элемент глобальной стратегии Вашингтона, нацеленный на подрыв российской государственности. Об этом заявил на пресс-конференции НСН политолог Константин Блохин, эксперт центра исследования проблем безопасности РАН.

«США хотят изменить внешнеполитический вектор России. Максимальная задача – смена власти. Американский политический класс хочет провернуть с Россией тот же трюк, который в своё время реализовал Рональд Рейган в отношении СССР. Они считают, что именно он разрушил Советский Союз. Первый элемент нынешний стратегии – подрыв российской экономики. Вашингтон хочет навязать России дорогостоящую гонку вооружений. Второй элемент – непосредственно сами санкции. Они должны точечно ударять по наиболее важным секторам российской экономики, такие как энергетика, финансы, военно-промышленный комплекс. Вашингтон хочет спровоцировать внутриполитическую борьбу в российской элите, натравить её на Владимира Путина. Третий элемент глобальной стратегии – ставка на оппозицию. Активизировать диссидентское движение, которое должно использовать сложившееся в обществе протестное настроение. В свете предвыборной кампании это очень важно. Но этот трюк вряд ли получится», - отметил Константин Блохин.

Министерство финансов США на прошлой неделе опубликовало открытую версию так называемого «кремлевского доклада». В список внесены все члены российского правительства, руководство президентской администрации, руководители ряда госкорпораций и госбанков, а также крупные предприниматели. Президент РФ Владимир Путин ранее назвал «кремлевский доклад» недружественным актом, который наносит вред отношениям России и США в целом.

