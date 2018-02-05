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Политолог: Украинцы не пойдут на конфронтацию с Варшавой из-за Бандеры

5 Февраля 2018 в 17:53
Политолог: Украинцы не пойдут на конфронтацию с Варшавой из-за Бандеры
ФОТО: skole-today.com
Киевский политолог в беседе с НСН заявил, что украинцы, уехавшие на заработки в Польшу, не станут выдвигать властям страны претензии по политическим мотивам. 

Экс-глава Минобороны Украины Александр Кузьмук высказался в связи с принятием "антибандеровского" закона сенатом Польши, сообщает Рен-ТВ. Работающие в Польше украинцы могут «схватиться за колы», если начнут сводить исторические счеты.  

Украинцам в Польше не до выяснений отношений с местными властями, у них совершенно другие задачи, заявил в эфире НСН, украинский политолог Вадим Карасев

«Украинцам не зачем хвататься за колы. Они приехали туда работать.  Сейчас все больше начали переориентироваться с российского рынка труда на польский рынок. Так как средняя зарплата Польши в два раза выше, чем в России и это выгодно украинским иммигрантам. Около миллиона украинцев сейчас работают в Польше, им выгодно зарабатывать деньги и думать о доходах. В перспективе это плацдарм для переезда. Киев не пойдет на конфронтацию с Варшавой. Главный аргумент, что украинцы едут в Польшу, а не наоборот», заявил политик.

Польские власти сообщили, что не пустят в страну украинцев с антипольскими взглядами — в черном списке Варшавы уже оказался секретарь национальной межведомственной комиссии Украины Святослав Шеремет. Так, под запрет попадает отрицание Волынской резни и пропаганда идеологии украинских националистов.

 

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