Политолог: Украинцы не пойдут на конфронтацию с Варшавой из-за Бандеры

ФОТО: skole-today.com

Киевский политолог в беседе с НСН заявил, что украинцы, уехавшие на заработки в Польшу, не станут выдвигать властям страны претензии по политическим мотивам.

Экс-глава Минобороны Украины Александр Кузьмук высказался в связи с принятием "антибандеровского" закона сенатом Польши, сообщает Рен-ТВ. Работающие в Польше украинцы могут «схватиться за колы», если начнут сводить исторические счеты.

Украинцам в Польше не до выяснений отношений с местными властями, у них совершенно другие задачи, заявил в эфире НСН, украинский политолог Вадим Карасев.

«Украинцам не зачем хвататься за колы. Они приехали туда работать. Сейчас все больше начали переориентироваться с российского рынка труда на польский рынок. Так как средняя зарплата Польши в два раза выше, чем в России и это выгодно украинским иммигрантам. Около миллиона украинцев сейчас работают в Польше, им выгодно зарабатывать деньги и думать о доходах. В перспективе это плацдарм для переезда. Киев не пойдет на конфронтацию с Варшавой. Главный аргумент, что украинцы едут в Польшу, а не наоборот», заявил политик.

Польские власти сообщили, что не пустят в страну украинцев с антипольскими взглядами — в черном списке Варшавы уже оказался секретарь национальной межведомственной комиссии Украины Святослав Шеремет. Так, под запрет попадает отрицание Волынской резни и пропаганда идеологии украинских националистов.