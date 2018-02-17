Политолог: Санкции США будут продолжаться очень долго

США будут придумывать в отношении России новые санкции и продолжаться это будет очень долго. Такое мнение высказал в беседе с журналистами политолог Семён Багдасаров.

Он отметил, что Штаты 70 лет воздействовали на Советский Союз, и теперь также хотят измотать Россию гонкой вооружения, ситуацией в Сирии и давлением на Украине.

«Не надо обращать внимание на подобные провокации. Нужно делать ставку на внутреннюю безопасность, на экономику», — добавил Багдасаров, слова которого приводит телеканал «Звезда».

16 февраля Минюст США предъявил обвинения во вмешательстве в американские выборы трем местным компаниям и 13-ти россиянам.