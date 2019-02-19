Политолог рассказал, как усовершенствовать избирательное законодательство

Директор «Центра политической конъюнктуры» Алексей Чеснаков заявил, что снижение «муниципального фильтра» создаст условия для более эффективной политической конкуренции. По его мнению, это упростит для политических партий процесс участия в избирательной кампании, создаст условия для появления во власти новых лиц. При этом будут сохранены инструменты «отсечения» технических кандидатов и кандидатов-спойлеров, передает слова эксперта «Интерфаксу».

Таким образом, принятое решение "будет способствовать развитию политической конкуренции на региональных выборах", однако говорить о дальнейшем изменении избирательного законодательства на фоне этих решений пока преждевременно. По мнению эксперта, избирательная система сегодня эффективно работает, однако политическим институтам необходимо более гибко реагировать на изменения.

Ранее сообщалось о создании в Кремле общей системы KPI (Key Performance Indicators — ключевые показатели деятельности). В ноябре его было решено ввести для губернаторов, — теперь то же самое вводится и для их замов по внутренней политике. Оценивать будут уровень доверия к президенту и губернаторам; вводятся и KPI по выборам. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН назвал эту меру следствием новых вызовов, которые стоят перед российскими властями сегодня. Эксперт рассказал и о побочном эффекте этого решения. По его мнению, не исключены попытки губернаторов достигать необходимого показателя любыми методами.