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Политолог: Грудинину нужна депутатская неприкосновенность

15 Марта 2019 в 21:19
Политолог: Грудинину нужна депутатская неприкосновенность

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов заявил телеканалу «360», что циничное решение главы франции Геннадия Зюганова о передаче мандата депутат Госдумы академика и Нобелевского лауреата Жореса Алфёрова предпринимателю Павлу Грудинину лично его задело.

«Сегодня у Жореса Ивановича день рождения. И еще девяти дней не прошло, как он умер, как его недавно похоронили. По православной традиции, он еще рядом с нами, а его мандат уже продали», отметил Мартынов.

По словам политолога, результат КПРФ на последних выборах обеспечил именно Алфёров, возглавивший федеральный список.

Алексей Мартынов заявил, что Грудинин полностью погряз в плохо пахнущих историях и, «готов за свои деньги покупать себе депутатскую неприкосновенность».

58-летний Павел Грудинин - Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, кандидат на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года от Коммунистической партии Российской Федерации, занял второе место с результатом 11,77% голосов

Жорес Алфёров ушёл из жизни 1 марта в возрасте 88 лет. Он занимал более четверти века пост вице-президента РАН, в 2000-ом году был удостоен Нобелевской премии за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Алфёров похоронен в Комарово под Санкт-Петербургом. 

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