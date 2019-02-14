Politico: В деле «Северного потока-2» каждый победитель еще и проигравший

Когда дело касается газопровода «Северный поток-2», каждый победитель также является проигравшим. Так комментирует принятие поправок к газовой директиве Евросоюзе издание Politico, сообщает НСН.

«Понадобился, что необычно, всего один раунд переговоров между Европарламентом, Еврокомиссией и Советом Европы, чтобы прийти к компромиссу по вопросу, годами разделяющему страны ЕС. Получился смешанный результат, с одной стороны, разозлив оппонентов трубопровода, которые хотели закрыть проект, но также вызвав озабоченность сторонников проекта, которые надеялись, что он останется необременённым правилами ЕС», — пишет Politico.

Так, например, для России поправки были нежелательными, так как «Газпром» собирался строить «Северный поток-2» по тому же курсу, что и первую нитку газопровода, которая не попадает под газовые правила Евросоюза, пишет издание. В то же время для России есть и хорошая новость в том, что строительство «Северного потока-2» не находится под угрозой.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал НСН, что согласование поправок стало лишь формальной процедурой, завершающей долгие переговоры и отстаивание западными партнёрами России проекта газопровода «Северный поток – 2». По его словам, «Северный поток – 2» от них не пострадает.