Politico: Только Европа может помешать совместному господству России и Китая

Европа больше не интересна России, которая делает все ставки на союз с Китаем, пишет европейское издание Politico. Автор материала, португальский политик и политолог Бруно Масас отмечает, что это стало очевидно еще на дискуссионном клубе «Валдай» в 2017 году.

«На “Валдае” было очевидно, что Китай знает, как создавать экономический рост, а Россия нет. Российская элита, всегда готовая противостоять любому проявлению западной гегемонии, без проблем признает экономическое превосходство Китая. Их согласие напоминает о том, как Великобритания уступила Соединенным Штатам место главной экономической державе в мире», — цитирует статью Politico спецкор

Издание отмечает, что Россию, и Китай объединяет «навязчивая идея» свержения мирового порядка во главе с Соединенными Штатами. При этом между странами исторически существует геополитическое соперничество, которое наверняка вернется, как только их цель будет достигнута, пишет Politico. Тем не менее, в настоящее время Москва и Пекин на одной стороне, и созданию Восточного блока может помешать только Европа.

«Европейские рынки и европейские технологии являются критически важными ресурсами для Китая. Власти КНР все больше знают, чего ожидать от Америки, и слишком хорошо знают, чего ожидать от России. Другое дело Европа. Пекин не решиться отказаться от нее и будет ждать решения самих европейцев. Мы можем заставить их ждать. Мы можем заставить их задуматься. В опасном мире, Европа — единственный держатель баланса», — заключил Бруно Масас.

Ранее американская газета The New York Times обеспокоилась возможностью России и Китая эксплуатировать раскол между Европой и Соединенными Штатами.