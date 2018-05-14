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Полисы ОСАГО с осени 2018 года подорожают

14 Мая 2018 в 09:49
Полисы ОСАГО с осени 2018 года подорожают

Центробанк изменит базовые тарифы ОСАГО и коэффициенты к ним с 31 августа 2018 года. Об этом пишут «Ведомости». Последний раз регулятор повышал тарифы в апреле 2015 года. Отмечается, что размер минимальных и максимальных базовых ставок полисов ОСАГО, коэффициенты в зависимости от возраста и стажа водителя и территориальные коэффициенты в документе не указаны — их регулятор еще собирается определить. Без изменения ЦБ планирует оставить коэффициенты мощности двигателя и бонус-малус, передает Ura.ru.

Закон об ОСАГО позволяет ЦБ изменять тарифы на этот вид страхования не чаще одного раза в год, напоминает РЕН ТВ

Ранее президент Российский Союз Автостраховщиков Игорь Юргенс рассказал о проблемах с продажами электронных полисов в связи с блокировкой Роскомнадзором IP-адресов Google.

 

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