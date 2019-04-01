Полицию попросили поговорить с блогершей после танца в купальнике у Кремля

Провести профилактическую беседу с блогершей Александрой Митрошиной после её акции у стен Кремля призвал правоохранителей председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, сообщает АГН «Москва».

Парламентарий напомнил, что Кремль является особо охраняемым объектом. Также, по его словам, полиции следует вовремя реагировать на подобные выходки, так как блогеры «готовы сделать все что угодно» ради привлечения внимания.

Добавим, блогер Александра Митрошина станцевала на Красной площади в одном купальнице днём в субботу, 30 марта. Как отмечают в СМИ, девушка сделала это на «слабо» со своими белорусскими коллегами.