Полиция задержала шестерых участников акции «желтых жилетов» в Париже

В ходе протестной акции «желтых жилетов» в Париже полиция задержала шесть человек. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в префектуре полиции.

В городе Клермон-Ферран, по информации СМИ, задержаны 15 «жёлтых жилетов», восемь из которых взяты под стражу.

Очередные акции протеста, организованные движением «Жёлтые жилеты», проходят в эти выходные в различных городах Франции. Участники шествий выступают против экономической политики администрации президента Эммануэля Макрона.

Ранее заместитель председателя Государственной думы Пётр Толстой в беседе с НСН сравнил историю с Макроном и «желтыми жилетами» с историей с Мадуро и протестующими в Венесуэле.

