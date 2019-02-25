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Полиция задержала няню с Рублёвки, избившую ребенка

25 Февраля 2019 в 18:42
Полиция задержала няню с Рублёвки, избившую ребенка

Полиция задержала няню, которая избивала двухлетнего ребенка в одном из домов на рублёвке. С заявлением на истязательницу обратились родители мальчика. Как сообщает KP.RU, 47-летняя гувернантка с хорошими рекомендациями устроилась на работу в начале февраля в семью, проживающую в поселке Никологорское.

Неладное заподозрил дедушка, когда малолетний внук стал жаловаться на то, что няня занимается рукоприкладством. Как только мужчина решил просмотреть видео с камер наблюдения, гувернантка под благовидным предлогом уехала в Москву.

Выяснилось, что во время сборов на прогулку няня действительно хлестала мальчика по щекам, понуждая его быстрее одеваться. Врачи диагностировали у мальчика ушибы мягких тканей на лице и руке.

Скрывшаяся няня попыталась обрубить концы и перестала выходить на связь. Однако она забыла удалить свою анкету с сайта по поиску сиделок. Журналисты «Комсомолки» назначили встречу женщине под видом нанимателей. В итоге, явившуюся на собеседование подозреваемую уже ждали сотрудники полиции.

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