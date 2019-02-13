Полиция в Москве задержала модель Киру Майер

Столичные правоохранители задержали модель Киру Майер после того, как она в форме полицейского показывала прохожим обнаженную грудь, сообщил Агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Сейчас ее везут в отделение.

Даша Цветкова (настоящее имя Киры Майер) родилась 11 мая 1993 года в городе Сарапуле, расположенном в Удмуртской республике.

В мае 2018 года стало известно, что девушка арестована. Кира, которую лишили водительских прав еще в ноябре 2017 года, была остановлена сотрудниками ДПС в центре Москвы.

По информации СМИ, Кира якобы пыталась покончить с собой в отделении полиции, куда девушку доставила машина ДПС. На судебном заседании в виде меры пресечения для модели судья выбрал содержание под стражей, которое продлилось 2 месяца. Адвокат Майер утверждал, что Кира просто не знала, что лишена водительских прав, поэтому и нарушила закон.

В сентябре стало известно, что Кира Майер признана виновной, она получила реальный срок - 1,5 года в колонии-поселении.