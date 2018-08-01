Полиция устанавливает причины падения человека с башни в «Москва-Сити»

Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины после падения со смотровой площадки небоскреба в «Москва-Сити». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное следственное управление Следственного комитета по Москве.

Ранее появившаяся информация о том, что погибший – мойщик окон, не подтвердилась. Как выяснилось, мужчина выпал со смотровой площадки. Свидетельница происшествия рассказала Телеканалу 360 , что молодой человек сам разбежался и молча прыгнул вниз. Телеканал также публикует видео с места происшествия.