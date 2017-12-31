Полиция штурмом взяла отделение почты в Харькове, заложники не пострадали

В Харькове завершилась операция по освобождению заложников, которых вооруженный грабитель удерживал в отделении «Укрпочты». Об этом сообщил журналистам начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Он сообщил, что в результате взятия почтового отделения никто не пострадал и не погиб. Преступник был задержан, пишет РИА Новости.

Захват почтового отделения в Харькове произошел в субботу днем. Злоумышленник сначала попытался ограбить отделение, а после приезда полиции решил взять 9 взрослых и 2 детей в заложники, напоминают «Известия».