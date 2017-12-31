Воскресенье
31 декабря
USD 57.6
EUR 68.87
Горячие новости

Полиция штурмом взяла отделение почты в Харькове, заложники не пострадали

31 Декабря 2017 в 10:46
Полиция штурмом взяла отделение почты в Харькове, заложники не пострадали

В Харькове завершилась операция по освобождению заложников, которых вооруженный грабитель удерживал в отделении «Укрпочты». Об этом сообщил журналистам начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Он сообщил, что в результате взятия почтового отделения никто не пострадал и не погиб. Преступник был задержан, пишет РИА Новости.

Захват почтового отделения в Харькове произошел в субботу днем. Злоумышленник сначала попытался ограбить отделение, а после приезда полиции решил взять 9 взрослых и 2 детей в заложники, напоминают «Известия».

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2017 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.