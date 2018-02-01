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Полиция проверяет обстоятельства гибели пассажирки на «Пушкинской»

1 Февраля 2018 в 11:50
Полиция проверяет обстоятельства гибели пассажирки на «Пушкинской»

После трагического инцидента с гибелью пассажирки на станции метро «Пушкинская» в Москве правоохранительные органы проводят проверку. Как стало известно, девушка, находясь на платформе станции, получила травму головы, несовместимую с жизнью.

«Проводится проверка, изучаются записи с камер наблюдения. Информация об инциденте передана в прокуратуру на Московском метрополитене», - пояснили «Интерфаксу» в УВД столичной подземки.

Ранее сообщалось, что на «фиолетовой ветке» метро произошёл сбой в движении поездов из-за падения пассажира на пути, отмечает RT. Пострадавшая скончалась до приезда врачей скорой помощи, сообщает «Русская планета».

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