Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в отеле в центре Москвы

Столичные полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва после анонимного звонка в отеле «Golden Apple Boutique» в центре Москвы, сообщил Агентству «Москва» источник в экстренных службах города.

Гостиница расположена по адресу: ул. Малая Дмитровка, д. 11.

На месте находятся полицейские, кинологи и сотрудники МЧС.

Современный дизайн-отель «Золотое яблоко» удобно расположен всего в 20 минутах ходьбы от Кремля и Красной площади. Номера обставлены современной мебелью. К услугам гостей ресторан изысканной кухни.

Номера отеля «Золотое яблоко» оформлены в уникальном минималистском стиле. В числе удобств — кондиционер и телевизор со спутниковыми каналами.

Бутик-отель «Золотое яблоко» занимает красивое 7-этажное здание XIX века.