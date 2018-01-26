Полиция назвала убийством смерть канадского миллиардера и его жены

Полиция рассматривает смерть бизнесмена, основателя канадской фармацевтической компании «Apotex» Барри Шермана и его супруги Хани как умышленное двойное убийство, передает телерадиокомпания CBC.

Тела супругов 15 декабря обнаружил агент по недвижимости в подвале их дома в Торонто. Вскрытие выявило у Шерманов признаки удушения.

Семья погибших наняла частных детективов для расследования происшествия.

По данным телерадиокомпании состояние пары составляло $4,77 млрд, сообщает «Интерфакс».

Шерман основал «Apotex» в 1974 году. Компания занимается производством лекарственных препаратов и экспортирует их в более чем 115 стран. В ноябре журнал «Canadian Business» включил Шермана в список богатейших людей Канады. Телеканал СВС также отмечает, что супруги вели активную благотворительную деятельность, передает ТАСС.