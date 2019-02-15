Полиция Москвы получит очки с распознаванием лиц

Власти столицы РФ хотят выдать всем сотрудникам полиции очки, оснащенные технологией распознавания лиц. Созданием нового гаджета дополненной реальности озаботился департамент информационных технологий мэрии Москвы, сообщает РБК со ссылкой участников этой работы и источник в городской администрации.

Правда, как подчёркивают в департаменте, говорить о деталях, а тем более о результатах этого проекта пока ещё рановато. Приложение для использования технологии распознавания лиц в очках дополненной реальности для сотрудников МВД разрабатывает компания Ntechlab, получившая известность благодаря проекту FindFace, цитирует РБК Ura.ru .

Разработчик показал соответствующее приложение с очками от японской компании Epson на ОС Android на отраслевом форуме «Технологии безопасности», который завершился накануне в Москве.

Публичная демонстрация новых очков для полиции намечена на октябрь 2019 года в рамках выставки «Интерполитех». Сейчас распознавать лица имеют возможность полторы тысячи видеокамер, подключенных к базам данных людей, находящихся в розыске.