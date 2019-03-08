Полиция Китая задержала более 80 тысяч человек за киберпреступления

Полиция Китая задержала 83668 подозреваемых и раскрыла 57519 дел в рамках продолжавшейся 10 месяцев кампании по борьбе с киберпреступностью, которая стартовала в феврале 2018 года, сообщает «Синьхуа».

Более 13000 человек были задержаны за кражу или торговлю персональной информацией, еще более 2000 человек - за хакерские атаки.

Полиция также усилила меры по борьбе с размещением платных комментариев, которые заполняют пространство на онлайн-платформах и распространяют предубеждения, слухи или дезинформацию. Были выявлены группировки, которые распространяют клевету в отношении других лиц.

Накануне депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон о фейковых новостях. За принятие документа проголосовало большинство из присутствующих на заседании парламентариев: 322 человека высказались «за», 78 – «против». Согласно закону, в случае обнаружения недостоверной и общественно опасной информации в сетевом издании генпрокурор или его заместители будут обращаться в Роскомнадзор с требованием заблокировать данный ресурс. Регулятор в свою очередь предоставит онлайн-изданию возможность «незамедлительно» удалить ложную информацию. Если редакция не удалит указанные фейки, то доступ к изданию будет ограничен. Если же владелец ресурса удалит распространяемую с нарушением закона информацию, он должен будет уведомить об этом Роскомнадзор, и после проверки достоверности уведомления, доступ к онлайн-изданию будет восстановлен.