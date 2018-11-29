Четверг
29 ноября
USD 66.94
EUR 75.52
Горячие новости

Полиция Екатеринбурга изучает рисунки школьников с ЛГБТ парами

29 Ноября 2018 в 12:42
Полиция Екатеринбурга изучает рисунки школьников с ЛГБТ парами

Полиция в Екатеринбурге решила проверить детские рисунки на тему толерантности. Правоохранители изъяли 17 работ, сообщает управление МВД по городу.

В одной из школ города была организована выставка детских плакатов с однополыми парами, сообщает Ura.ru. Авторство рисунков принадлежит ученикам школы, они были сделаны к конкурсу «Толерантный мир». Предположительно в конкурсе рисунков принимали участие школьники с 5-го по 11-й класс.

По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

Ранее в эфире НСН доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург раскритиковал новосибирскую школу, выгнавшую девочку за голубой цвет волос.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.