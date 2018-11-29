Полиция Екатеринбурга изучает рисунки школьников с ЛГБТ парами

Полиция в Екатеринбурге решила проверить детские рисунки на тему толерантности. Правоохранители изъяли 17 работ, сообщает управление МВД по городу.

В одной из школ города была организована выставка детских плакатов с однополыми парами, сообщает Ura.ru. Авторство рисунков принадлежит ученикам школы, они были сделаны к конкурсу «Толерантный мир». Предположительно в конкурсе рисунков принимали участие школьники с 5-го по 11-й класс.

По итогам расследования будет принято процессуальное решение.

Ранее в эфире НСН доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург раскритиковал новосибирскую школу, выгнавшую девочку за голубой цвет волос.

