Полиция будет платить информаторам до 10 млн рублей

Минюст РФ определился с суммой вознаграждений гражданам за помощь полиции в раскрытии преступлений. Согласно указу МВД, сумма вознаграждения будет варьироваться от 50 тыс. до 10 млн. рублей, пишет газета «Коммерсант».

Схема получения денег, как и возможный отказ в выплате регламентированы в соответствующем приказе МВД, отмечает RT.

Для того, чтобы воспользоваться информацией от граждан для поимки преступника, соответствующее подразделение органа внутренних дел должно обратиться в департамент по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД) МВД. Если там инициативу поддержат, то соответствующая информация появится на официальном сайте Министерства внутренних дел и в СМИ. В заметке должна быть прописана сумма вознаграждения за оказанную правоохранительным органам помощь, передает Ura.ru.

Предполагается, что инициатива МВД будет способствовать более активному участию граждан в помощи полиции. Кроме того, это поможет избежать злоупотреблений при финансовых расчётах с ними.