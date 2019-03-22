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Полицейского зарезали у здания МВД в Нижнекамске

22 Марта 2019 в 12:45
Полицейского зарезали у здания МВД в Нижнекамске

В Нижнекамске у здания регионального главка МВД неизвестный напал на сотрудника полиции и нанёс ему удар ножом. Как отмечают «Дни.ру», по словам очевидцев, злоумышленник подошел к стражу порядка, за этим последовал эмоциональный разговор, в ходе которого мужчина воткнул в шею полицейского нож.

При этом ТАСС подчёркивает, что находившийся неподалеку второй полицейский открыть огонь на поражение – нападавший был убит. Получивший ранение сотрудник полиции скончался в карете «скорой помощи». Также стало известно, что власти Нижнекамска после инцидента приняли решение усилить меры безопасности на улицах города.

Как отмечает Газета.ру, по факту нападения возбуждено уголовное дело по статье 317 уголовного кодекса России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

 

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