Полицейский в Сочи сбил насмерть девочку и уехал. Видео

Сотрудник патрульно-постовой службы линейного отдела полиции в Сочи насмерть сбил 10-летнюю девочку, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Как стало сегодня известно, авария произошла в субботу, 16 февраля. 26-летний сотрудник МВД не сбросил скорость перед остановкой общественного транспорта и наехал на ребенка на нерегулируемом переходе, а затем уехал с места ДТП. Пострадавшая школьница умерла в больнице.

Для поиска виновника смертельной аварии был введен в действие план «Перехват», однако, в итоге, полицейский сам явился с повинной, отмечает Ura.ru . Его арестовали и предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть по неосторожности. За это предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Момент наезда на ребенка попал на камеры видеонаблюдения. Как уточняет «Свободная пресса» , судя по записи, девочка спешила на автобус. На первой полосе автомобиль пропустил её на «зебре», однако на середине дороги ребёнка на полной скорости снес лихач в погонах.