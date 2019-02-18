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Полицейский в Сочи сбил насмерть девочку и уехал. Видео

18 Февраля 2019 в 19:44
Полицейский в Сочи сбил насмерть девочку и уехал. Видео

Сотрудник патрульно-постовой службы линейного отдела полиции в Сочи насмерть сбил 10-летнюю девочку, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Как стало сегодня известно, авария произошла в субботу, 16 февраля. 26-летний сотрудник МВД не сбросил скорость перед остановкой общественного транспорта и наехал на ребенка на нерегулируемом переходе, а затем уехал с места ДТП. Пострадавшая школьница умерла в больнице.

Для поиска виновника смертельной аварии был введен в действие план «Перехват», однако, в итоге, полицейский сам явился с повинной, отмечает  Ura.ru. Его арестовали и предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть по неосторожности. За это предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Момент наезда на ребенка попал на камеры видеонаблюдения. Как уточняет «Свободная пресса», судя по записи, девочка спешила на автобус. На первой полосе автомобиль пропустил её на «зебре», однако на середине дороги ребёнка на полной скорости снес лихач в погонах.

        

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