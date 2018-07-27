Полицейский ранен ножом в центре Москвы

Сотрудник полиции в центре российской столицы получил ранение в результате нападение неизвестного с «острым предметом». Как передает RT , об этом сообщает главное управление МВД РФ по Москве.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на источник в столичной полиции, молодой мужчина 25-30 лет несколько раз ударил сотрудника правоохранительного ведомства ножом. Пострадавший госпитализирован. Для задержания напавшего в столице введен план «Сирена». ЧП случилось на улице 1-я Брестская.

В свою очередь Ura.ru уточняет, что нападение произошло рядом с посольством Словакии. Капитан полиции получил семь ножевых ранений.