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Полицейские Югры поддержали российских олимпийцев видеоклипом

18 Февраля 2018 в 12:31
Полицейские Югры поддержали российских олимпийцев видеоклипом

Сотрудники ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре решили по-спортивному поддержать российских олимпийцев в Пхенчхане. Ради этого они встали на сноуборды и скатились с горы комплекса «Хвойный урман». Акцию, организованную совместно с Общественным советом, засняли на видео.

«Для видеоклипа полицейские выбрали сноуборд. Этот выбор не случаен – член Общественного совета Михаил Слинкин в составе российской команды будет участвовать в Паралимпийских играх в Пхенчхане, он выступит в программах сноуборд-кросс и банкед-слалом», - говорится в сообщении окружного управления МВД.


В ведомстве добавили, что этот ролик является еще одним подтверждением тому, что за каждым российским атлетом, выступающих в Пхенчхане, стоит целая армия болельщиков дома, пишет ТАСС.

Ранее в воскресенье российские лыжники взяли серебро в мужской эстафете 4х10 км. Олимпийский чемпион ОИ-2014 Александр Легков в эфире НСН назвал этот результат «превосходным» и не исключил, что на следующих соревнованиях российская четверка на пьедестале подвинет норвежцев на ступеньку ниже.

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