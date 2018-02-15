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Полицейские в Москве стали жертвами мошенников

15 Февраля 2018 в 23:00
Полицейские в Москве стали жертвами мошенников

Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбудили в столице по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных на строительные и ремонтные работы на объекте МВД РФ, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

Он пояснила, что руководители нескольких коммерческих организаций, представив сфальсифицированные документы о выполнении работ, получили в качестве оплаты денежные средства в сумме более 7 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, передает Агентство «Москва».

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