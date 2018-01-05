Полеты из Москвы в Каир начнутся в начале февраля

Регулярные рейсы между Москвой и Каиром возобновятся в начале февраля. Египетская авиакомпания EgyptAir еженедельно будет выполнять три рейса по этому маршруту - в воскресенье, вторник и четверг.

Как сообщается на сайте перевозчика, около 20 рейсов будут зарезервированы туристическими агентствами для Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В EgyptAir заверили, что работают над выполнением всех необходимых требований для возобновления полетов в Россию. В ближайшее время компания направит в Москву специалиста и откроет российский офис, пишет EgyptToday.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о восстановлении регулярного авиасообщения с Египтом, которое было прервано с 8 ноября 2015 года.