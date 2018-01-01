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Полет Ту-144 и хоккейная серия 1972 года запомнились Путину больше всего

1 Января 2018 в 14:15
Полет Ту-144 и хоккейная серия 1972 года запомнились Путину больше всего

Президент России Владимир Путин в первый день Нового года пришел в эфир программы «Время», которая отмечает свое 50-летие.

Глава государства в эфире рассказал соотечественникам, какие события в 20-м веке запомнились ему больше всего. Одним из них стало появление в советском небе гражданского сверхзвукового самолета Ту-144.

«В то время это было вообще невообразимо», - отметил Путин.

Не менее яркие эмоции у российского лидера вызвала хоккейная серия 1972 года.

«Яркие спортивные события. Это известная хоккейная серия 1972 года», — добавил президент.
Он поздравил коллектив программы «Время» с 50-летием, отметив, что за прошедшие полвека программа стала лидером информационных передач.

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