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«Покушение на убийство». В Лондоне расследуют отравления Скрипаля

8 Марта 2018 в 13:11
«Покушение на убийство». В Лондоне расследуют отравления Скрипаля

В Скотленд-Ярде расценивают отравление бывшего полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери как попытку убийства. Об этом сообщил журналистам глава антитеррористического отдела полиции Лондона Марк Роули.

Он отметил, что Скрипаль и его дочь подверглись воздействию вещества с нервнопаралитическим действием. В настоящее время в больнице также находится полицейский, который первым прибыл на место.

Глава МВД Великобритании Амбер Радд рассказал журналистам, что полицейский уже начал давать показания. При этом они отказалась раскрывать подробности или хотя бы назвать вещество, которым был отравлен Скрипаль, пишет Газета.ру

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