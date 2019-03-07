Депутаты Госдумы собирают компромат на коллег-депутатов

Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская рассказала, что собрала компромат на своих коллег из нижней палаты парламента. Конкретные случаи сомнительной деятельности депутатов она раскрывает в своей новой книге «Крымская весна: до и после. История из первых уст», презентация которой состоится 10 марта в Ливадийском дворце в Крыму, сообщает РИА Новости.

В книге при этом не называются конкретные фамилии народных избранников, отмечает Ura.ru. По словам Поклонской, материал был собран в период, когда она работала в думской комиссии по контролю за доходами депутатов.

Книга «Крымская весна» была написана Поклонской совместно с мужем Иваном Соловьевым, сообщает «Русская планета». Первая презентация книги прошла в Москве 5 марта.