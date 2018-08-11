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Поклонская отреагировала на украинский иск в ЕСПЧ против России

11 Августа 2018 в 18:46
Поклонская отреагировала на украинский иск в ЕСПЧ против России

Иск Украины в ЕСПЧ против России из-за якобы нарушения прав заключенных-украинцев является продолжением флешмоба. Такую оценку дала экс-прокурор Крыма, депутат ГД Наталья Поклонская.

«К сожалению, Украину превратили в страну-марионетку, которая выполняет то, что ей говорят. Сам этот иск это продолжение некоего флэшмоба о "политзаключенных и голодающих"», - заявила Поклонская РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что украинских политических узников в России нет, все заключенные осуждены за преступления террористической направленности и экстремизм. При этом Поклонская посоветовала Киеву поискать политических заключенных в своих тюрьмах. Она добавила, что там таких найдется не один десяток тысяч.

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