Поклонская объяснила ситуацию со своим гражданством

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что у нее есть только российское гражданство. Так она ответила на обвинение депутата Верховной рады Сергея Лещенко в том, что Государственная миграционная служба Украины не забрала у неё гражданство.

«Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно — России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Она также заявила, что украинским депутатам стоит в первую очередь разобраться со своим «американским гражданством», пишет RT.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что ГМС Украины не лишила гражданства Наталью Поклонскую, отмечает Газета.ру .