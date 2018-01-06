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Поклонская объяснила ситуацию со своим гражданством

6 Января 2018 в 14:03
Поклонская объяснила ситуацию со своим гражданством

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что у нее есть только российское гражданство. Так она ответила на обвинение депутата Верховной рады Сергея Лещенко в том, что Государственная миграционная служба Украины не забрала у неё гражданство.

«Хочу расстроить депутата Верховной Рады, гражданство у меня одно — России, и, действительно, как указано в ответе Государственной миграционной службы Украины, на который ссылается депутат, закон о гражданстве ни мной, ни крымчанами не нарушался», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Она также заявила, что украинским депутатам стоит в первую очередь разобраться со своим «американским гражданством», пишет RT.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что ГМС Украины не лишила гражданства Наталью Поклонскую, отмечает Газета.ру.

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