Поклонская несмотря на санкции мечтает съездить в Париж

Депутат Госдумы Наталья Поклонская призналась в интервью «Газете.ру», какую страну хотела бы посетить, если бы не санкции Евросоюза.

«С учетом того, что в Госдуме я, наверное, к радости, очень часто общаюсь с представителями Франции. То, наверняка, это была бы Франция. Париж», — сказала экс-прокурор Крыма.

Ранее парламентарий приглашала президента США Дональда Трампа совершить визит в Крым. Там она ему гарантировала безопасность дивизионом зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», развёрнутым на полуострове, отмечает RT.