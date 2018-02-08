Поклонская любит «Мастера и Маргариту»

Депутат Государственной Думы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о своем любимом литературном произведении.

«Мастер и Маргарита», ответила экс-прокурор на соответствующий вопрос в ходе презентации своей книги «Преданность вере и Отечеству». В книге собраны статьи, выступления и интервью Поклонской.

Парламентарий также добавила, что Маргарита — ее любимый герой этого произведения, передает РИА «Новости».

«Мастер и Маргарита» — роман Михаила Афанасьевича Булгакова, работа над которым началась в конце 1920-х годов и продолжалась вплоть до смерти писателя. Роман относится к незавершённым произведениям; редактирование и сведение воедино черновых записей осуществляла после смерти мужа вдова писателя — Елена Сергеевна. Первая версия романа, имевшая названия «Копыто инженера», «Чёрный маг» и другие, была уничтожена Булгаковым в 1930 году. В последующих редакциях среди героев произведения появились автор романа о Понтии Пилате и его возлюбленная. Окончательное название — «Мастер и Маргарита» — оформилось в 1937 году.

Первая публикация произведения в сокращённом виде была осуществлена в 1966—1967 годах (журнал «Москва», предисловие Константина Симонова, послесловие Абрама Вулиса). Первое полное издание книги на русском языке вышло в 1967 году (издательство «YMCA-Press», Париж). В СССР книжный вариант без купюр увидел свет в 1973 году (издательство «Художественная литература», тираж 30 000 экземпляров). Произведение неоднократно экранизировано и инсценировано.