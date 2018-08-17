Покинул борт по своим причинам: Панин – о «дебоше» в самолёт Симферополь–Москва

Алексей Панин уверяет, что никакого пьяного дебоша в самолёте, который следовал по маршруту Симферополь–Москва он не устраивал. Так он прокомментировал многочисленные сообщения СМИ о его непристойном поведении. В видео, которое Панин разместил в своем аккаунте в Instagram, он рассказал, что решил покинуть самолет по своим причинам, отмечают «Известия».
По сообщениям СМИ, капитан воздушного судна принял решение посадить самолет в аэропорте вылета из-за ненадлежащего поведения актёра, отмечают Дни.ру. По словам очевидцев, Алексей Панин был пьян, передвигался по салону без разрешения, а также игнорировал требования сотрудников авиакомпании. Отмечается, что после приземления борта нарушитель был передан сотрудникам полиции.
В свою очередь телеканал «360» подчёркивает, что Алексей Панин в очередной раз попросил журналистов не устраивать «бурю в стакане воды».