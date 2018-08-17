Покинул борт по своим причинам: Панин – о «дебоше» в самолёт Симферополь–Москва

Алексей Панин уверяет, что никакого пьяного дебоша в самолёте, который следовал по маршруту Симферополь–Москва он не устраивал. Так он прокомментировал многочисленные сообщения СМИ о его непристойном поведении. В видео, которое Панин разместил в своем аккаунте в Instagram, он рассказал, что решил покинуть самолет по своим причинам, отмечают «Известия».

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 16 Авг 2018 в 11:27 PDT