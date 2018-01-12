Суббота
13 января
USD 56.6
EUR 68.26
Горячие новости

Похороны Владимира Шаинского перенесены на 22 января

12 Января 2018 в 23:14
Похороны Владимира Шаинского перенесены на 22 января

Церемония прощания с композитором Владимиром Шаинским пройдет 22 января в Московском Доме композиторов, сообщил Агентству «Москва» сообщил сын композитора Вячеслав Шаинский.

«В организации, которая занимается перевозкой нам сообщили, что 19 января самолет прибудет из США. С министерством культуры мы договорились, что церемония прощания пройдет 22 января. Похороны будут в тот же день. Где будут похороны мы сейчас уточняем», заявил он.

Шаинский может быть похоронен на Троекуровском или на Новодевичьем кладбище.

Советский и российский композитор, народный артист РСФСР В.Шаинский скончался в декабре в Сан-Диего (США) от онкологическим заболевания.



Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.