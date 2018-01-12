Похороны Владимира Шаинского перенесены на 22 января

Церемония прощания с композитором Владимиром Шаинским пройдет 22 января в Московском Доме композиторов, сообщил Агентству «Москва» сообщил сын композитора Вячеслав Шаинский.

«В организации, которая занимается перевозкой нам сообщили, что 19 января самолет прибудет из США. С министерством культуры мы договорились, что церемония прощания пройдет 22 января. Похороны будут в тот же день. Где будут похороны мы сейчас уточняем», заявил он.

Шаинский может быть похоронен на Троекуровском или на Новодевичьем кладбище.

Советский и российский композитор, народный артист РСФСР В.Шаинский скончался в декабре в Сан-Диего (США) от онкологическим заболевания.





