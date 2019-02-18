Похититель картины Куинджи рассказал о мотиве кражи

Похититель картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи Денис Чуприков рассказал, что пошел на преступление, потому что хотел «привлечь к себе внимание». На сегодняшнем заседании Мосгорсуда мужчина полностью признал свою вину и «чистосердечно раскаялся», сообщает RT.

Чуприков также ответил на вопрос судьи, что действовал в одиночку, и что решение о краже было его личным.

Суд продлил содержание в СИЗО Дениса Чуприкова до 27 марта. Таким образом было отклонено требование его адвоката Светланы Горбуновой о домашнем аресте.

Ранее психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН рассказал, что не верит в спонтанность кражи картины Куинджи.