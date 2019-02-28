Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве ниже опасных значений

Показатель заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией в российской столице третью неделю кряду падает и остается ниже эпидемических пороговых значений. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

Среди заболевших - 59% дети. Удельный вес вируса гриппа в общей структуре ОРВИ составил не больше 0,12 % (на минувшей семидневке - 0,17 %). Специалисты московского Центра гигиены и эпидемиологии уточняют, что в Москве в основном отмечается вирус гриппа А/H3N2/, а также вирус не гриппозной этиологии - парагриппа, аденовируса и РС-вируса.

На этот раз против гриппа и ОРВИ в Москве прививки в преддверии осенне-зимнего сезона сделали свыше семи с половиной миллионов человек – около 61 % от численности населения мегаполиса.

Специалисты отмечают необходимость изоляции заболевшего человека от трудового коллектива или одноклассников и одногруппников в учебном заведении и детском саду.