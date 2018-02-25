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«Показали характер и волю к победе». Путин поздравил российских хоккеистов

25 Февраля 2018 в 13:34
«Показали характер и волю к победе». Путин поздравил российских хоккеистов

Президент РФ Владимир Путин поздравил игроков национальной хоккейной сборной, которые 25 февраля стали олимпийскими чемпионами Пхенчхана.

Глава государства отметил, что дорога к победе была непростой, но спортсмены смогли собраться и противопоставить сильным соперникам командный настрой, характер и волю, а также продемонстрировали прекрасную технику: умение стремительно атаковать и крепко обороняться.

«Эти бойцовские качества всегда отличали нашу «ледовую дружину», вели её к победам. И нынешний успех стал убедительным свидетельством замечательных традиций отечественной хоккейной школы, ярким ориентиром для молодых спортсменов», - говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

Сразу после победы Путин позвонил главному тренеру «Красной машины» Олегу Знарку и поздравил его лично.

Напомним, соперниками российской команды в финале была сборная Германии. Игра завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу России.

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