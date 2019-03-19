Поисковое движение России запустило проект «Без срока давности»

Поисковое движение России сообщило о запуске нового мемориального проекта, которое получило название «Без срока давности». Он будет посвящен памяти мирных граждан, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, сообщает "ФедералПресс".

Председатель комиссии Общественной палаты России по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева сообщила, что главная миссия проекта – быть «прививкой против беспамятства». Она уточнила, что о жертвах среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны известно очень мало информации.

Цунавева сообщила, что проект будет работать в нескольких направлениях. Первым, на что будет сделан упор, станет исследование архивов, в том числе, информации, которая не рассекречена и не до конца верифицирована. Помимо этого, будут проводиться полевые поисковые работы в Новгородской и Псковской областях, а также Ставропольском крае.

Сообщается, что проект «Без срока давности» имеет и просветительское начало. Для реализации этого направления будут созданы тексты, фото и киноматериалы, с которыми участники проекта будут выступать на молодежных форумах. Цунаева сообщила, что в планах проекта обозначена съемка документального кино , в создании которого поможет киностудия «Ленфильм».