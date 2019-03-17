Погребняка могут дисквалифицировать за высказывание в адрес легионеров

Нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка могут дисквалифицировать за высказывание в адрес темнокожих игроков. Заместитель офицера Российского футбольного союза (РФС) Александр Баранов заявил, что в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен более детально.

По заявлению Баранова, регламент Комитета по этике предусматривает за подобные высказывания санкции, начиная от штрафа, заканчивая временной дисквалификацией игрока.

Нападающий «Урала» Павел Погребняк объяснил свои слова о легионерах в составе сборной России:

«Я ничего не имею против легионеров и темнокожих игроков, в своё время сам играл в Европе и уважаю всех без исключения. В интервью я озвучил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть игроков, которые родились и выросли в нашей стране. Я никого не хотел обидеть», — цитирует спортсмена RT.

Незадолго до этого, известный российский футболист Павел Погребняк заявил, что ему смешно видеть темнокожих игроков в сборной России. Именно это высказывание вызвало такую бурную реакцию общественности.