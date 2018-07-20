Пятница
20 июля
USD 63.27
EUR 73.48
Горячие новости

Погранпункт на российско-финской границе закрыли из-за лесного пожара

20 Июля 2018 в 21:08
Погранпункт на российско-финской границе закрыли из-за лесного пожара

Пограничный пункт «Лотта» на российско-финской границе закрыт из-за крупного лесного пожара, сообщила «Интерфаксу» представитель Мурманской таможни Алла Свешникова.

Два крупных пожара на площади 300 и 500 гектаров действуют в Кольском и Кандалакшском районах вблизи границы с Финляндией.

В этом году в Мурманской области огонь уничтожил 2,7 тысяч гектаров леса, что в 9 раз больше прошлогодних показателей.

«Лотта» — один из многосторонних автомобильных пунктов пропуска через Российско-финляндскую границу на территории Кольского района Мурманской области. Входит в сферу деятельности Мурманской таможни. Расположен в 231 км по автомобильной дороге «Лотта» от Мурманска, в 20 км от посёлка Светлый. Название получил по реке Лотта. Сопредельный пункт пропуска на территории Финляндии — Райа-Йоосеппи.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.