Погранпункт на российско-финской границе закрыли из-за лесного пожара

Пограничный пункт «Лотта» на российско-финской границе закрыт из-за крупного лесного пожара, сообщила «Интерфаксу» представитель Мурманской таможни Алла Свешникова.

Два крупных пожара на площади 300 и 500 гектаров действуют в Кольском и Кандалакшском районах вблизи границы с Финляндией.

В этом году в Мурманской области огонь уничтожил 2,7 тысяч гектаров леса, что в 9 раз больше прошлогодних показателей.

«Лотта» — один из многосторонних автомобильных пунктов пропуска через Российско-финляндскую границу на территории Кольского района Мурманской области. Входит в сферу деятельности Мурманской таможни. Расположен в 231 км по автомобильной дороге «Лотта» от Мурманска, в 20 км от посёлка Светлый. Название получил по реке Лотта. Сопредельный пункт пропуска на территории Финляндии — Райа-Йоосеппи.

